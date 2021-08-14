السلطات المصرية تعلن السيطرة على حريق قرب منطقة أثرية

أعلنت السلطات المصرية أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على حريق نشب اليوم السبت، قرب إحدى المناطق الأثرية في البلاد.

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ونقلت صحيفة "الوطن" عن رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار أيمن عشماوي، قوله بأنه "تمت السيطرة على حريق محدود نشب خلف منطقة انتظار السيارات بمنطقة آثار ميت رهينة بسبب شدة حرارة الجو".

وأضاف عشماوي "بعدم وقوع أي خسائر في الآثار الموجودة بالمنطقة أو إصابات بين المواطنين"، مؤكدا "أن الحريق بعيد عن المعالم الأثرية بالمنطقة".

المصدر: "الوطن"