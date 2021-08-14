 
مباشر
عاجل
مراسلنا: دوي انفجار ضخم شرقي مدينة عدن في اليمن وأنباء عن استهداف قائد شرطة

خفر السواحل الليبي ينقذ 113 مهاجرا (صورة)

أخبار العالم العربي

خفر السواحل الليبي ينقذ 113 مهاجرا (صورة)
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r1wp

أعلن خفر السواحل الليبي إنقاذ 113 مهاجرا من عدة جنسيات إفريقية في عمليتين منفصلتين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية.

إقرأ المزيد
إنقاذ 74 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل تونس
إنقاذ 74 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل تونس

وقال بيان لجهاز حرس السواحل وأمن المواني الليبية إنه "في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية وتقديم خدمات البحث والانقاذ في منطقة المسؤولية الليبية وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر وفور تلقي نداء استغاثة تم تحريك الزورقين ( أوباري ورأس جدير) بعد تجهيزهما بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى (عين المكان) حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه".

وتابع البيان "وفور إتمام عملية الإنقاذ تم انزال المهاجرين في (نقطة انزال قاعدة طرابلس البحرية) وتم نقلهم جميعا إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية".

خفر السواحل الليبي ينقذ 113 مهاجرا (صورة)
RT

وأضاف البيان "سيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين".

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا