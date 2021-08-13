إنقاذ 74 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل تونس

تمكنت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر التونسي، من إنقاذ 74 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة كانوا على متن مركب معطل شرق مدينة الشابة على بعد 73 كم من الساحل.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني في بيان أن "المهاجرين صرحوا بأنهم أبحروا من سواحل صفاقس خلال الليلة الفاصلة بين يومي 9 و10 أغسطس الجاري بنية اجتياز الحدود البحرية في اتجاه الفضاء الأوروبي"، مبينة أن "أعمار المهاجرين تتراوح بين 8 أشهرو40 سنة".

وأضافت: "هم 28 من الذكور و39 من الإناث من بينهم إمرأة حامل و7 أطفال من بينهم رضيع"، موضحة أن "المهاجرين ينتمون إلى 8 جنسيات :24 من غينيا و22 من الكوت ديفوار و13 من مالي وغانيين اثنين وشخص من رواندا وستة من السينيغال و اربعة كينيين واثنين من الكاميرون".

وقد تم التوجه بهم نحو الميناء التجاري بصفاقس في انتظار تسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.

المصدر: "نسما"