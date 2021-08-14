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الكويت.. وفاة 3 عمال وافدين جراء حريق

أخبار العالم العربي

الكويت.. وفاة 3 عمال وافدين جراء حريق
Reuters
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أعلنت قوة الإطفاء العام في الكويت عن وفاة ثلاثة عمال آسيويين وإصابة خمسة آخرين في حريق اندلع فجر اليوم السبت، في سكن للعمال بمنطقة العبدلي الزراعية شمالي البلاد.

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وقالت القوة في بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام، إن "فرق الإطفاء هرعت من مراكز العبدلي والصبية بعد ورود بلاغ إلى غرفة العمليات باندلاع الحريق الذي تبين أنه وقع في سكن للعمال تبلغ مساحته 200 متر مربع تقريبا".

وأضافت أن "الفرق باشرت على الفور مكافحة الحريق وتمكنت من السيطرة عليه، في حين نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى، وتم فتح تحقيق بالحادث للوقوف على أسبابه وملابساته".

المصدر: القبس

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