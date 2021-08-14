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السيسي: لازم أرتب ورق البلد

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السيسي: لازم أرتب ورق البلد
Reuters
عبد الفتاح السيسي
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن تكلفة تطوير الريف لا تتجاوز ثلث تكلفة الدعم، موضحا أن "الدعم فقط 3 تريليونات جنيه وتطوير الريف وتحويله لحاجة تانية هياخد ثلث الثمن ده".

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وأضاف السيسي خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر اليوم السبت: "أنا مش هلغي الدعم لكن هنعيد تنظيمه وأنا بتصدى للقضايا زي ما تصديت لغيرها، ولازم أرتب ورق البلد دي عشان تبقى دولة ذات شأن".

وتابع: "كل الناس تستقبل كلامي إني باختار الطريق الصعب أوي، لو اخترت الطريق السهل كنت سبت الغلابة كدا وكنت زودت الدعم والتموين وخلاص، وبقول مكلش وأعيش بالشكل الآدمي المحترم اللي بنتكلم فيه وبتكلم في قضايا مصر عليها، مش عشان وجهة نظر.. لا قعدت 50 سنة أدرسه وأقول ليه البلد دي كدا؟ ولازم البلد تتغير وأهلها يعيشوا وبجيب أمثلة وأختار التوقيات اللى بكلم فيها الناس".

المصدر: "اليوم السابع"

 

 

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