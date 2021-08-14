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البرهان: نتطلع لتعاون كبير مع تركيا في مجال الصناعات الدفاعية

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البرهان: نتطلع لتعاون كبير مع تركيا في مجال الصناعات الدفاعية
وكالة السودان للأنباء
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أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان أن بلاده تتطلع بجانب التعاون السياسي مع أنقرة، للحصول على قدر كبير من التقنية التركية المتقدمة في مجال الصناعات الدفاعية.

جاء ذلك خلال زيارته أمس الجمعة لرئاسة الصناعات الدفاعية بتركيا بحضور نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي، حيث أشار البرهان إلى "التطور التكنولوجي الكبير الذي بلغته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية مما جعلها من الدول الرائدة في هذا المجال إقليميا ودوليا"، حسبما ذكرت وكالة السودان للأنباء.

وأشار البرهان أيضا إلى "الدعم الكبير الذي ظلت تقدمه تركيا للسودان، خاصة خلال فترات الحصار". 

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من جانبه، أكد أوكتاي استعداد بلاده  للتعاون مع السودان كدولة شقيقة في مجال الصناعات الدفاعية، وخاصة في مجال التمويل وإزالة كافة العقبات التي تواجهه.

ورافق رئيس مجلس السيادة خلال الزيارة وزير الدفاع يس إبراهيم يس، ومدير المخابرات العامة جمال الدين عبد المجيد ومدير منظومة الصناعات الدفاعية السودانية ميرغني إدريس ومدير مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل مدير.

المصدر: وكالة السودان للأنباء

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