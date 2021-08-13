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ليبيا ترفع حظر التجول اعتبارا من السبت

أخبار العالم العربي

ليبيا ترفع حظر التجول اعتبارا من السبت
Reuters
حظر التجوال في ليبيا - أرشيف
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أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الليبي عادل جمعة عن رفع حظر التجول المفروض في البلاد لكبح جائحة كورونا اعتبارا من يوم غد السبت.

وقال إنه "بناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، إلى وزيري الداخلية والحكم المحلي، سيرفع حظر التجوال، لاستقرار الوضع الوبائي".

وأضاف: "الإجراء سيتم مع ضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، المتمثلة في ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي".

وأعلنت ليبيا عن تسجيل إجمالي إصابات بكورونا بلغ أكثر من 279 ألف حالة، و4 آلاف وفاة بالفيروس.

المصدر: "بوابة الوسط" + "ورلدميتر"

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