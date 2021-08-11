ليبيا تفتتح أحد أكبر مراكز التلقيح ضد كوفيد في طرابلس (فيديو)

افتتحت ليبيا يوم الأربعاء واحدا من أكبر مراكز التلقيح ضد كوفيد-19 في البلاد في وقت تسعى حكومة الوفاق لإثبات نيتها تسريع التطعيم وتقليص تأخرها في المعركة ضد كورونا في ظل موجة ثالثة.

وأقيم المركز في المدينة الرياضية في العاصمة طرابلس وهو مفتوح أمام الجميع بدون موعد وفق الدكتور رواد بهيليل رئيس وحدة التقصي والاستجابة السريعة في طرابلس والمسؤول عن فريق الفلترة في مركز التطعيم.

وقال رواد بهيليل: "نتمنى أن يقبل الناس على التطعيم في هذا المركز وهو من أكبر مراكز التطعيم في البلاد حيث سيتم تقديم اللقاح في يوم افتتاحه لما بين 2000 إلى 3000 شخص".

وفي وقت مبكر صباح الأربعاء، كان مئات المواطنين الليبيين والأجانب وكذلك أشخاص في وضع غير قانوني ينتظرون أمام النوافذ لتسجيل أسمائهم قبل الدخول إلى مركز التلقيح.

وخارج المركز أنشئت مساحات مظللة للأشخاص الذين يقفون في الطوابير وتم توفير كراس متحركة للمسنين في حال لزم الأمر، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.

ومنذ بدء تفشي الوباء، سجلت رسميا 274453 إصابة بكوفيد بينها 3811 وفاة حيث أضعفت المعارك على مدى العقد الماضي نظامها الصحي.

وبعد بداية شاقة لحملة التلقيح مع تطعيم حوالي مئات آلاف الأشخاص فقط بسبب عدم توفر اللقاحات، أعلنت السلطات الصحية الأربعاء أنها أعطت اللقاح حتى الآن لحوالي 788116 شخصا في وقت تواجه البلاد التي تعد سبعة ملايين شخص موجة وبائية ثالثة.

ولمواجهة الزيادة السريعة في عدد الإصابات، بدأ من جديد سريان حظر تجول جزئي من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا، بعد إغلاق شامل دام ثلاثة أيام الأسبوع الماضي.

المصدر: "أ ف ب"