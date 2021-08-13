الصدر: من يحاولون التظاهر في الأنبار "جهّال" هدفهم إثارة الفتنة الطائفية

وصف زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر مطلقي الدعوات لتظاهرات في محافظة الأنبار بأنهم "جهال" وقال إن الهدف من التظاهر إثارة الفتنة الطائفية

وفي تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، قال الصدر إن "محاولة التظاهر في محافظة الأنبار من قبل بعض الجهال، إنما هي محاولة لإثاره الفتنة الطائفية ليتغذى عليها بعض الساسة الفاسدين".

وأضاف الصدر أن "الفتنة نائمة لعن الله من (يحاول إيقاظها)."

وتوجه الصدر إلى الحكومة العراقية قائلا إن عليها أن "تأخذ بزمام الأمور وتنهي الاستهتار الطفولي من بعض اتباع الأحزاب الذين يدعون التظاهر ‏تحت مسمى تشرين وهو منهم براء.. بل والكل منهم براء إلا بعض الفاسدين الذين يتغذون على أذى هذا الشعب والتبعية للخارج من هنا وهناك".

وختم الصدر تغريدته بوسم: "كلا كلا للفساد والطائفية والتبعية"

المصدر: RT