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الجزائر تسجل 860 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

الجزائر تسجل 860 إصابة جديدة بكورونا
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 860 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة في ارتفاع طفيف مقارنة بحصيلة أمس التي سجلت 851 إصابة.

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الجزائر تسجل 851 إصابة جديدة بكورونا
الجزائر تسجل 851 إصابة جديدة بكورونا

وحسب بيان الوزارة تم تسجيل 35 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تماثلت 668 حالة للشفاء ولا يزال 31 مريضا بالعناية المركزة.

وارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في الجزائر إلى 185902 إصابة.

فيما ارتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 4730 وفاة في حين ارتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 124755 حالة.

المصدر: "النهار"

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