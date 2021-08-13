الجزائر تسجل 860 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 860 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة في ارتفاع طفيف مقارنة بحصيلة أمس التي سجلت 851 إصابة.

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وحسب بيان الوزارة تم تسجيل 35 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تماثلت 668 حالة للشفاء ولا يزال 31 مريضا بالعناية المركزة.

وارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في الجزائر إلى 185902 إصابة.

فيما ارتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 4730 وفاة في حين ارتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 124755 حالة.

المصدر: "النهار"