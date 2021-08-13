البرلمان العربي يدين استهداف الحوثيين خميس مشيط

دان البرلمان العربي إطلاق جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن مسيّرة مفخخة تجاه منطقة خميس مشيط بالسعودية.

وطالب البرلمان في بيان له اليوم المجتمع الدولي بإدانة "هذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة واتخاذ مواقف حازمة تجاهها ومحاسبة مرتكبيها ومن يدعمها بالمال والسلاح".

كما شدد على ضرورة "منع الميليشيا الانقلابية من حيازة أسلحة متطورة وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة تستهدف بها المدنيين والأعيان المدنية".

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وأشاد بكفاءة قوات دعم الشرعية في اليمن، و"التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها وإفشال جميع المحاولات العبثية المستهدفة للمدنيين".

وأعلن التحالف العربي بوقت سابق من اليوم الجمعة أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله الحوثية" تجاه منطقة خميس مشيط.

المصدر: وكالات