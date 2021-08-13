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التحالف العربي: الدفاعات الجوية تدمر مسيرة حوثية أطلقت تجاه خميس مشيط

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التحالف العربي: الدفاعات الجوية تدمر مسيرة حوثية أطلقت تجاه خميس مشيط
Reuters
طائرة مسيرة، صورة تعبيرية
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله الحوثية" تجاه منطقة خميس مشيط.

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وأكد التحالف، وفق ما نشرت وكالة "واس" السعودية الرسمية، أن "محاولات الحوثيين العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها".

وأضاف التحالف أنه "يتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات".

المصدر: واس

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