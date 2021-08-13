التحالف العربي: الدفاعات الجوية تدمر مسيرة حوثية أطلقت تجاه خميس مشيط

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله الحوثية" تجاه منطقة خميس مشيط.

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وأكد التحالف، وفق ما نشرت وكالة "واس" السعودية الرسمية، أن "محاولات الحوثيين العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها".



وأضاف التحالف أنه "يتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات".

#عاجل#التحالف: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط. #واس_عام — واس العام (@SPAregions) August 12, 2021

المصدر: واس