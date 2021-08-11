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"أنصار الله": الولايات المتحدة تحول دون التوصل لحل سياسي في اليمن

أخبار العالم العربي

Reuters
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قال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية محمد عبد السلام، إن "التدخل الأمريكي في اليمن أدى إلى استباحة السيادة الوطنية، والولايات المتحدة هي من تحول دون التوصل لحل سياسي".

وفي تغريدة عبر "تويتر"، اعتبر عبد السلام أن "التدخل الأمريكي في اليمن أدى إلى استباحة السيادة الوطنية بالعدوان الغاشم وقد جلبت أمريكا لذلك السعودية والإمارات وعملت على تنشيط القاعدة وداعش".

وأضاف: "اقتصاديا فرضوا حصارا خانقا أسفر عن كوارث طالت كل نواحي الحياة، ومن يحول دون التوصل لحل سياسي هي أمريكا".

المصدر: RT

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