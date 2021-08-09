"أنصار الله" تكشف تفاصيل مبادرة عبد الملك الحوثي المقدمة للوفد العماني بشأن مأرب

كشف رئيس الوفد الحوثي المفاوض محمد عبد السلام عن تفاصيل المبادرة التي قدمها زعيم جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن عبد الملك بدر الدين الحوثي للوفد العماني بشأن مأرب.

وقال محمد عبد السلام في توضيح بشأن المبادرة: "عطفا على توجيه عبد الملك بدر الدين الحوثي قدمت مبادرة مأرب في اليوم الأول من زيارة الوفد العماني إلى صنعاء"، وأكد أن زعيم جماعة "أنصار الله" قدم مبادرة منصفة عبر الوفد العماني لتُنفذ بالتزامن مع الملف الإنساني، وهي تراعي مصالح أبناء مأرب أولا.

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وأشار إلى أن زعيم جماعة "أنصار الله" أكد أن الملف الإنساني هو الأولوية.

ولفت إلى أن المبادرة التي قدمت تتضمن تسع نقاط ولا تمثل أي نقاط تعسفية، وتحقق شروط السلام، وأردف قائلا "ما زلنا نفتح المجال للوساطة العمانية، وهي ما تزال تقوم بجهود مشكورة".

كما أكد عبد السلام أن ربط الملف الإنساني بالعسكري مخاطرة، موضحا أنهم وافقوا على تفتيش السفن وتحديد وجهات السفر وهي مصر والأردن وماليزيا والهند وغيرها.

وفي تعليقه على تعيين مبعوث أممي جديد، صرح محمد عبد السلام بأن "الأمم المتحدة لا تعمل إلا في سياق دول العدوان وتعمل في الهامش المسموح لها".

وذكر قائلا: "الإشكالية ليست في تغيير شخص من عدمه.. الإشكالية أن دول العدوان ليس لديها قرار في وقف العدوان وإحلال السلام".

وشدد المفاوض الحوثي على أنهم لن يبدؤوا من الصفر مع أي مبعوث أممي.

المصدر: "سبأ"