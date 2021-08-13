"غوغل" يتضامن مع ضحايا الحرائق في الجزائر

وضع محرك البحث العالمي "غوغل" شارة حداد سوداء على صفحته الأولى تضامنا مع ضحايا حرائق الغابات في الجزائر.

وفعل محرك البحث "غوغل" الجمعة في نطاقه المحلي الجزائري شارة الحداد السوداء، بعبارة لـ"ذكرى ضحايا حرائق الغابات في شمال الجزائر".

وارتفع عدد قتلى حرائق الغابات في ولاية تيزي وزو الجزائرية إلى تسعة وستين، بينهم عشرون عسكريا، بالإضافة إلى مئات الجرحى.

ويواصل الجيش والدفاع المدني عمليات مكثفة لاحتواء نيران أتت على 20 ألف هكتار من الأراضي في ولاية تيزي وزو وحدها، يأتي ذلك فيما قال النائب العام للولاية إن الحرائق إجرامية ومدبرة.

وأعلن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون الحداد لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم الخميس، على إثر ارتقاء عدد من المدنيين والعسكريين جراء الحرائق.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية