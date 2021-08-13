المحمودي: قرار القبض على سيف الإسلام مستحيل التنفيذ ولا يساوي الحبر الذي كتب به

وصفت جميلة المحمودي الحارسة السابقة للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي والباحثة الأكاديمية، قرار المدعي العام العسكري باعتقال سيف الإسلام القذافي بأنه غير قانوني وغير مسؤول.

ولفتت المحمودي إلى تزامن صدور أمر القبض على نجل القذافي سيف الإسلام مع أول ظهور له بعد غيبة طويلة، وتقصد بذلك الحوار الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز معه مؤخرا.

ورأت الباحثة الليبية المقيمة في مصر، أن صدور أمر اعتقال سيف الإسلام من قبل المدعي العام العسكري الهدف منه إرضاء "جماعات لها أجندة خاصة ودول لا تريد عودة سيف الإسلام للمشهد السياسي الليبي".

nytimes.com

وأكدت المحمودي أيضا استحالة تنفيذ القرار، مشيرة إلى أنه "لا يساوي الحبر الذي كتب به".

يشار إلى أن مكتب المدعي العام العسكري الليبي التابع لوزارة الدفاع، كان قد أصدر أمرا بإلقاء القبض على سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وذلك "لتورطه في جرائم قتل واستعانته بمرتزقة".

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT