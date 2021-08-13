الجزائريون يؤدون صلاة الغائب على أرواح ضحايا الحرائق

شهدت مساجد الجزائر أداء صلاة الغائب عقب صلاة الجمعة، على أرواح ضحايا حرائق الغابات الذين بلغ عددهم 69 شخصا من المدنيين والعسكريين.

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وكانت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، قد أعلنت عن إقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا حرائق الغابات في البلاد من مدنيين وعسكريين، بعد صلاة الجمعة اليوم.

وحسب بيان للوزارة، الصادر يوم الأربعاء الماضي، فإن "القرار جاء بعد الفاجعة التي ألمت بالجزائر جراء الحرائق المهولة التي أدت إلى إزهاق الأرواح والأنفس وإتلاف مقدرات الأمة".

ودعت الوزارة، إلى "الابتهال إلى الله واللجوء إليه بالدعاء لهم والمغفرة والرحمة ولذويهم بالصبر والسلوان، وان ينزل علينا غيثا ينطفئ به اللهب وأن يجعله بردا وسلاما على البلاد والعباد".

المصدر: "الشروق"