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مصر.. غرق وحدة "ناصر" النهرية الضخمة في نهر النيل (صور)

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مصر.. غرق وحدة
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غرقت الوحدة النهرية "ناصر 62" والتي تقطر القاطرة "ناصر 261" والمحملة بالطين الأسواني في نهر النيل بسبب ثقب تعرضت له.

مصر.. غرق وحدة
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ووفقا للمسؤولين في مصر قامت وزارة الري والموارد المائية بالتحرك، وعلى الرغم من المحاولات الكبيرة التي بذلتها الإدارة وشرطة المسطحات لتثبيت القاطرة بعيدا عن المسار الملاحى حتى لا تعيق حركة الملاحة النهرية من خلال ربط القاطرة في شمعات الانتظار، إلا أن كميات المياه الكبيرة التي دخلت إلى القاطرة أدت لغرقها بكامل الحمولة.

وعادت الحركة الملاحية حاليا لوضعها الطبيعي، وجار مرور الوحدات الملاحية من "الاهوسة" الملاحية لقناطر نجع حمادي بالمعدلات المعتادة.

مصر.. غرق وحدة

المصدر: RT

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