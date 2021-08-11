مصر.. اجتماع طارئ بسبب نهر النيل

عقد نائب محافظ قنا في صعيد مصر حازم عمر، اجتماعا طارئا لمناقشة استعدادات كافة الأجهزة التنفيذية لمواجهة أخطار ارتفاع منسوب المياه في نهر النيل.

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واطلع نائب محافظ قنا، في بداية الاجتماع، على حجم مشكلة ارتفاع منسوب المياه، والأخطار الناجمة عن زيادته على جزر المحافظة، والإجراءات التي كانت تتبع في الفترات الماضية، وضرورة اتخاذ خطوات واستعدادات عاجلة للفترة الراهنة للتغلب على الأزمات في حالة حدوثها على مستوى مراكز المحافظة.

وتابع عمر، موقف عدد الجزر الواقعة على نهر النيل والبالغ عددها 16 جزيرة دائمة، وحوالى 28 جزيرة تغمر جزئيا أو كليا بالمياه، ومدى خطورة ارتفاع منسوب المياه على هذه الجزر، وذلك بعد إعلان وزارة الموارد المائية والري برصد زيادة في معدلات سقوط مياه الأمطار بمنابع النيل و تزايد كميات المياه الواردة لبحيرة ناصر، مما يستدعي ضخ كميات إضافية من المياه في مجرى نهر النيل الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث غمر لأراضي طرح النهر وبعض الجزر المنخفضة.

من جانبه، أكد السكرتير العام للمحافظة، ضرورة المرور والمتابعة المستمرة على الجزر الواقعة على نهر النيل، لتفادي الأزمات وحمايتها من أخطار ارتفاع منسوب المياه، وكذلك متابعة موقف تنفيذ مشروعات الحماية الجاري تنفيذها حاليا في القرى بالقرب من هذه الجزر، مؤكداً جاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ عند المواقع الساخنة، مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف لمواجهة أية ازدحامات في المجاري المائية.

وناشد نائب محافظ قنا والسكرتير العام للمحافظة، كل الجهات المعنية لمواجهة الأزمات والكوارث بمتابعة وتنفيذ كل الإجراءات اللازمة حيال أزمة ارتفاع منسوب المياه على أراضي طرح النهر أو الأراضي الزراعية المحيطة تجنبا لحدوث أي أضرار قد تؤدي إلى وقوع خسائر مادية أو خسائر في الأرواح، وإصدار بيانات إعلامية سواء تحذيرية أو مطمئنة للمواطنين من خلال دور الإعلام بالمحافظة.

المصدر: "أخبار اليوم"