البطريرك الراعي يدعو لتشكيل حكومة لبنانية قادرة على القيام بالإصلاحات

شدد البطريرك الماروني في لبنان بشارة الراعي، على أنه "لا بد من تشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات وتكون مدخلا للوصول الى حلول لأزماتنا".

وفي تصريح من قصر بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية ميسال عون، قال الراعي: "كلنا مسؤولون وكل من موقعه لنتكاتف ونتعاون لنتمكن من تخطي هذه الأزمة"، مشددا على أنه "يجب أن نتعاون لمساعدة الشعب معنويا أولا ومن ثم ماديا لنتمكن من الصمود".

الراعي: كلنا مسؤولون وكل من موقعه لنتكاتف ونتعاون لنتمكن من تخطي هذه الأزمة — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 13, 2021

المصدر: RT