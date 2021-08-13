 
مباشر

البطريرك الراعي يدعو لتشكيل حكومة لبنانية قادرة على القيام بالإصلاحات

أخبار العالم العربي

البطريرك الراعي يدعو لتشكيل حكومة لبنانية قادرة على القيام بالإصلاحات
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r1lr

شدد البطريرك الماروني في لبنان بشارة الراعي، على أنه "لا بد من تشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات وتكون مدخلا للوصول الى حلول لأزماتنا".

وفي تصريح من قصر بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية ميسال عون، قال الراعي: "كلنا مسؤولون وكل من موقعه لنتكاتف ونتعاون لنتمكن من تخطي هذه الأزمة"، مشددا على أنه "يجب أن نتعاون لمساعدة الشعب معنويا أولا ومن ثم ماديا لنتمكن من الصمود".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا