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العراق.. اعتقال عدد من مروجي المخدرات بينهم فتاة

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العراق.. اعتقال عدد من مروجي المخدرات بينهم فتاة
Reuters Essam Al Sudani
قوات الأمن العراقية تضبط كميات من المخدرات - أرشيف
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أعلن مصدر أمني عراقي اعتقال 4 أشخاص بينهم فتاة، نشطوا في ترويج المخدرات شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر: "تم اعتقال 4 من مروجي المخدرات تتراوح أعمارهم بين 19 و24 عاما".

وأضاف: "بين المتهمين فتاة من مواليد عام 2000، وتم اعتقالهم جميعا في حي البتول شرقي العاصمة".

وأعلن قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة ميسان شرقي البلاد القبض على 7 متهمين بتجارة المخدرات.

وقال إن "مفارز القسم وفوج ميسان التكتيكي وبالاشتراك مع جهاز الأمن الوطني، تمكنت من إلقاء ‏القبض على 7 متهمين بتجارة المواد المخدرة، وضبطت بحوزتهم ‏مادة (الكريستال) المخدرة، وأدوات تستخدم في التعاطي".

وأضاف: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المواد 28 و32 مخدرات، لينالوا جزاءهم العادل".

المصدر: "السومرية نيوز"

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