العراق.. اعتقال عدد من مروجي المخدرات بينهم فتاة
أعلن مصدر أمني عراقي اعتقال 4 أشخاص بينهم فتاة، نشطوا في ترويج المخدرات شرقي العاصمة بغداد.
وقال المصدر: "تم اعتقال 4 من مروجي المخدرات تتراوح أعمارهم بين 19 و24 عاما".
وأضاف: "بين المتهمين فتاة من مواليد عام 2000، وتم اعتقالهم جميعا في حي البتول شرقي العاصمة".
وأعلن قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة ميسان شرقي البلاد القبض على 7 متهمين بتجارة المخدرات.
وقال إن "مفارز القسم وفوج ميسان التكتيكي وبالاشتراك مع جهاز الأمن الوطني، تمكنت من إلقاء القبض على 7 متهمين بتجارة المواد المخدرة، وضبطت بحوزتهم مادة (الكريستال) المخدرة، وأدوات تستخدم في التعاطي".
وأضاف: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المواد 28 و32 مخدرات، لينالوا جزاءهم العادل".
المصدر: "السومرية نيوز"