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مصدر لـRT: بغداد تبلغ طهران بشأن تأمين الحدود لمنع دخول المخدرات

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مصدر لـRT: بغداد تبلغ طهران بشأن تأمين الحدود لمنع دخول المخدرات
Reuters Thaier Al-Sudani
الحدود الإيرانية العراقية
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كشف مصدر عراقي، اليوم الاثنين، عن "قلق" بغداد من استمرار نشاط "عصابات" المخدرات على الحدود العراقية الإيرانية.


وقال المصدر لـRT، إن "مسؤولين عراقيين بما فيهم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وقيادات عسكرية، طلبت من مسؤولين أمنيين إيرانيين العمل على تأمين الحدود بين البلدين".

وأضاف، أن "الحدود العراقية الإيرانية تشهد نشاطا كبيرا لعصابات المخدرات التي تدخل إلى العراق طيلة السنوات الماضية".

وأشار إلى أن "ملف المخدرات ونشاط العصابات على الحدود بين البلدين، أكثر ما يتصدر مباحثات الحكومتين العراقية والإيرانية".

ويقول مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن مخدر الكريستال يعتبر الآن المخدر الأخطر والأكثر انتشارا في العراق.

المصدر: RT

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