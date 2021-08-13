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ولي العهد السعودي يطمئن على صحة الرئيس البرازيلي

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ولي العهد السعودي يطمئن على صحة الرئيس البرازيلي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس البرازيلي جايير بولسونارو
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أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اتصالا هاتفيا فجر الجمعة بالرئيس البرازيلي جايير بولسونارو للاطمئنان على صحته، متمنيا له دوام الصحة والعافية.

من جهته، عبر الرئيس البرازيلي عن شكره لولي العهد السعودي على مشاعره النبيلة.

ودخل الرئيس البرازيلي المستشفى في يوليو الماضي، حيث خضع للعلاج السريري الموصوف من قبل الأطباء.

ولم تكشف إدارة المستشفى عما إذا كان العلاج قد أدى إلى حل مشكلة الرئيس البرازيلي الصحية أم لا.

وأصيب بولسونارو عام 2018 بجرح طعني في البطن خلال محاولة اغتياله أثناء تجمع انتخابي، ما أدى إلى تهتك الشريان المسؤول عن إمداد الدم المعوي.

المصدر: "عكاظ"

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