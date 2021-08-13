ولي العهد السعودي يطمئن على صحة الرئيس البرازيلي

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اتصالا هاتفيا فجر الجمعة بالرئيس البرازيلي جايير بولسونارو للاطمئنان على صحته، متمنيا له دوام الصحة والعافية.

من جهته، عبر الرئيس البرازيلي عن شكره لولي العهد السعودي على مشاعره النبيلة.

سمو #ولي_العهد يطمئن هاتفيًا على صحة الرئيس البرازيلي، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، كما استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها.https://t.co/UyH9dS36qX#واسpic.twitter.com/I1Sd4KRs3G — واس الأخبار الملكية (@spagov) August 12, 2021

ودخل الرئيس البرازيلي المستشفى في يوليو الماضي، حيث خضع للعلاج السريري الموصوف من قبل الأطباء.

ولم تكشف إدارة المستشفى عما إذا كان العلاج قد أدى إلى حل مشكلة الرئيس البرازيلي الصحية أم لا.

وأصيب بولسونارو عام 2018 بجرح طعني في البطن خلال محاولة اغتياله أثناء تجمع انتخابي، ما أدى إلى تهتك الشريان المسؤول عن إمداد الدم المعوي.

المصدر: "عكاظ"