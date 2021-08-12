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السعودية.. وصول أول فوج من معتمري الخارج غدا الجمعة

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السعودية.. وصول أول فوج من معتمري الخارج غدا الجمعة
Reuters AHMED YOSRI
بيت الله الحرام في مكة المكرمة بالسعودية - أرشيف
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أعلن عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة في السعودية هاني علي العميري أن غدا الجمعة سيشهد وصول أول فوج من المعتمرين القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة لهذا العام.

وقال: "ستصل مساء غدا أولى رحلات المعتمرين هذا العام والقادمة من نيجيريا"، موكدا أن "شركات ومؤسسات العمرة قامت بالاستعداد والتجهيز منذ وقت مبكر لاستقبال معتمري الخارج وذلك من خلال استقبال المعتمرين من المطار والفنادق والإشراف في دخولهم للمسجد الحرام وأخذ مواعيد عبر تطبيق "اعتمرنا" والإشراف المباشر من خلال موظفين مؤهلين والتواجد والمتابعة مع كل مجموعة خلال ذهابهم لأداء مناسك العمرة أو زيارة المدينة المنورة".

وأضاف: "من خلال المنصات الإلكترونية يستطيع المعتمر شراء البرنامج كاملا من طيران ومواصلات وفنادق وإعاشة وتحديد شركة أو مؤسسة العمرة لتقديم الخدمات".

وأوضح، أن "جميع الخدمات والباقات إلكترونية، تعرض عن طريق منصات حجوزات عالمية ومحلية معتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية، بطريقة مجموعات بنظام B2B أو عن طريق أفراد بنظام B2C، في حين أن شركات العمرة السعودية تقدم بالباقات السكن والنقل وجميع الخدمات الأرضية".

المصدر: "سبق"

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