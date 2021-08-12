تونس.. توقيف 14 مسؤولا في قضية فساد مالي وإداري بصفقات الفوسفات

أعلن الناطق باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس محسن الدالي أنه تم الإذن بالاحتفاظ بـ14 مشتبها بهم وإدراج 3 آخرين في حالة الفرار في ملف استخراج الفوسفات ونقله.

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وأوضح الدالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) أن بين المحتفظ بهم على ذمة القضية في شبهة الفساد المالي والإداري كاتب دولة سابق بوزارة الصناعة، ومراقب دولة حالي بوزارة المالية، ومدير المناجم بوزارة الصناعة، ومدير الشراءات، ومديرين عامين اثنين سابقين بشركة "فسفاط قفصة"، و4 مدراء شركات مناولة منهم شقيقان لأحد نواب البرلمان المجمد.

وأضاف الدالي أن بين المدرجين بالتفتيش وزير الصناعة السابق، ونائب سابق، ومدير عام سابق.

وقبل يومين أفاد الدالي بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، منعت سفر 12 مشتبها بهم في تهمة فساد مالي وإداري في صفقات استخراج ونقل الفوسفات.

المصدر: وات