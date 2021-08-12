الصحة المصرية: ارتفاع إصابات كورونا 20% والمتعافون أكثر عرضة للإصابة مجددا

كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان المصرية عن عودة ارتفاع أعداد مصابي كورونا خلال الأيام الماضية في البلاد، بواقع نسبة تصل إلى 20%.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا توقعت أن تحدث الموجة الرابعة في نهاية سبتمبر مطلع أكتوبر، وأن "تشهد تحورات منها (دلتا بلس) الذي يتميز بسرعة الانتشار".

وناشد المواطنين الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا وتلقي التطعيم للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

من جهتها، قالت استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية رئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة نهلة عبد الوهاب، إن "السبب الأول في الإصابة هو المناعة الضعيفة في الأساس، وبالتالي يصبح هؤلاء عرضة للإصابة مجددا".

وأوضحت أن "بعض المتعافين تصاب الرئة لديهم بالتلف، ولا تعمل بصورة جيدة، ما يفسر نتائج الدراسة الأمريكية الحديثة بأن المتعافين من الفيروس قد يصبحون أكثر عرضة للإصابة به مجددا".

وأوصت المتعافين بتلقي اللقاح رغم التعافي، وأضافت: "قد يكون الشخص متعافيا لكن جسمه لا يملك نسبة كافية من الأجسام المضادة".

وكشفت دراسة نشرتها مؤخرا مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكية أن "الأشخاص الذين أصيبوا سابقا بالفيروس ولم يتلقوا اللقاح، هم أكثر عرضة لخطر الإصابة مجددا، وأن الأشخاص غير الملقحين عرضة بأكثر من الضعف للإصابة بالفيروس مقارنة بالذين تلقوا اللقاح".

المصدر: "الوطن المصرية"