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مراسلنا: سقوط صواريخ قرب قاعدة تركية شمالي العراق

أخبار العالم العربي

مراسلنا: سقوط صواريخ قرب قاعدة تركية شمالي العراق
Reuters Thaier Al-Sudani
محافظة نينوى شمال العراق - أرشيف
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أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الخميس، بسقوط صواريخ قرب قاعدة عسكرية تركية شمالي البلاد.

وذكر مراسل RT، أن صاروخين سقطا بالقرب من قاعدة (زليكان) العسكرية التركية في محافظة نينوى شمالي العراق.

وأضاف، أن القصف لم يتسبب بأي خسائر مادية أو بشرية، حيث سقطا في مساحة خالية من المنشآت.

من جهته توقع مصدر أمني خلال حديثه لـRT، أن يكون القصف قد استهدف قوات البيشمركة الكردية في محافظة نينوى وليس القوات التركية.

المصدر: RT

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