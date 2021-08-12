مراسلنا: سقوط صواريخ قرب قاعدة تركية شمالي العراق

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الخميس، بسقوط صواريخ قرب قاعدة عسكرية تركية شمالي البلاد.

وذكر مراسل RT، أن صاروخين سقطا بالقرب من قاعدة (زليكان) العسكرية التركية في محافظة نينوى شمالي العراق.

وأضاف، أن القصف لم يتسبب بأي خسائر مادية أو بشرية، حيث سقطا في مساحة خالية من المنشآت.

من جهته توقع مصدر أمني خلال حديثه لـRT، أن يكون القصف قد استهدف قوات البيشمركة الكردية في محافظة نينوى وليس القوات التركية.

المصدر: RT