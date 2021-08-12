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واشنطن ترسل أكثر من نصف مليون جرعة من لقاحات كورونا للعراق

أخبار العالم العربي

واشنطن ترسل أكثر من نصف مليون جرعة من لقاحات كورونا للعراق
Reuters Caitlin Ochs
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أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الحكومة الأمريكية سترسل أكثر من 500 ألف جرعة من لقاحات كورونا للعراق اليوم الخميس، على أن تصل بعد غد السبت.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن واشنطن تعتزم تزويد العراق بعدد 503100 جرعة من لقاح "فايزر-بيونتك" في إطار برنامج "كوفاكس" العالمي لمشاركة اللقاحات.

وفي الأسبوع الماضي خصصت الولايات المتحدة أكثر من 110 ملايين جرعة من لقاحات كورونا للتبرع بها في إطار المشروع الدولي المذكور.

وعلاوة على مبلغ ملياري دولار تبرعت بها لبرنامج "كوفاكس"، قالت الحكومة الأمريكية إنها ستشتري 500 مليون جرعة من لقاح "فايزر- بيونتك" لتوزيعها على دول الاتحاد الإفريقي و92 من الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض.

المصدر: "رويترز"

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