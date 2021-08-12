الرئيس الإسرائيلي يوجه دعوة للعاهل المغربي

وجه الرئيس الإسرائيلي الجديد إسحاق هرتسوغ دعوة رسمية إلى العاهل المغربي محمد السادس لعقد لقاء شخصي بينهما.

وجاءت هذه الدعوة اليوم الخميس ضمن رسالة من هرتسوغ إلى الملك محمد سلمها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الذي يزور المملكة حاليا إلى نظيره المغربي ناصر بوريطة.

كما هنأ الرئيس هرتسوغ جلالة الملك بمناسبة عيد العرش قائلا:

يشرفني باسم الشعب الإسرائيلي وباسم الدولة ان اتقدُّم بأحرّ التهاني بمناسبة عيد العرش. تقبل أطيب تمنياتنا لاستمرار التقدّم والازدهار للمغرب ولشعبها. /يتبع pic.twitter.com/coPcn1Wdb9 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 12, 2021

وفي الرسالة التي نشرتها الخارجية الإسرائيلية على حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لها في "تويتر"، أعرب هرتسوغ عن تطلعه إلى لقاء الملك محمد "في المستقبل القريب".

وثمن الرئيس الإسرائيلي "التعاون الواسع والناجح" بين الدولتين على أصعدة مختلفة منها الدبلوماسية والأمن والاقتصاد والسياحة والثقافة والطب والزراعة، مبديا أمله في توسيع التعاون الثنائي في السنوات القادمة.

وهنأ هرتسوغ الملك محمد بمناسبة عيد العرش وقدم "أطيب تمنياته باستمرار التقدم والازدهار للمغرب وشعبها".

ووصل لابيد إلى الرباط أمس في أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي إلى المغرب منذ عام 2003، وذلك بعد تبني حكومة المملكة العام الماضي قرارا لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع الدولة العبرية.

المصدر: RT