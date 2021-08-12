أدى ارتفاع درجات الحرارة والعطش إلى وفاة عائلة بأكملها على الحدود التونسية الجزائرية بمنطقة حزوة من ولاية تورز التونسية.

وبحسب المعلومات فإن العائلة من أصول إفريقية من بين أفرادها أطفال وامرأتان كانت في طريقها إلى تونس في إطار هجرة غير نظامية ولا تعرف وجهتها الرئيسية.

وقد عثرت عليها الوحدات الأمنية بعد نجاة أحد أفرادها والقبض عليه، وبالتحقيق معه دل على مكان تواجد بقية أفراد العائلة المتوفين.

المصدر: "الصباح نيوز"