 
مباشر

تأجيل جلسة البرلمان اللبناني لعدم اكتمال النصاب

أخبار العالم العربي

تأجيل جلسة البرلمان اللبناني لعدم اكتمال النصاب
Reuters
قصر الأونيسكو، مقر البرلمان اللبناني البديل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r1c8

أفاد مراسلنا في لبنان الخميس، بأنه تم إرجاء جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة قرار اتهام عدد من النواب في قضية انفجار مرفأ بيروت، لعدم اكتمال النصاب.

إقرأ المزيد
رئيس لبناني سابق يحذر من
رئيس لبناني سابق يحذر من "الفراغ الرئاسي" ويربطه بانفجار المرفأ ودخول "داعش" إلى لبنان

وجاء ذلك، إثر مقاطعة كتل نيابية عدة ونواب مستقلين للجلسة، حيث حضر إلى مبنى الأونيسكو، قرابة 39 نائبا فقط من أصل 128 وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا إلى جلسة عامة للنظر في قرار الاتهام في تفجير المرفأ وفقا لمواد في الدستور تجيز للبرلمان فتح تحقيق أمام محكمة خاصة بالرؤساء والوزراء.

وكانت كتل نيابية أعلنت أنها ستقاطع الجلسة على اعتبار أنها تهدف إلى الالتفاف على عمل القضاء العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وكان أهالي ضحايا المرفأ تجمعوا صباح اليوم أمام مبنى الأونيسكو اعتراضا على عقد الجلسة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا