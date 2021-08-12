منسوب النيل في الخرطوم يهدد "الأنفس والممتلكات"

أفادت وكالة السودان للأنباء بأن منسوب النيل في ولاية الخرطوم وصل إلى 17.10 متر، متجاوزا بذلك منسوب الفيضان بـ 60 سنتمترا.

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وأوضحت الوكالة الرسمية أن ذلك يفرض على القاطنين في الخرطوم وشمالها "اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة حمايةً للأنفس والممتلكات".

وذكر البيان اليومي للجنة الفيضان في السودان "أن إيراد النيل الأزرق عند الحدود السودانية الإثيوبية بلغ 629 مليون مترا مكعبا، بينما بلغ إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية 292 مليون مترا مكعبا".

وأفيد في رصد على مدار الساعة بأن "تصريف المياه عند خزان الروصيرص ( زاد) 4 مليون متر مكعب نهار اليوم ليصل الى 631 مليون متر مكعب مقارنة بالأمس، حيث كانت الكمية 627 مليون متر مكعب، وزاد الإيراد عند سنار ليبلغ 725 مليون متر مكعب مقابل 717 مليون متر مكعب ليوم أمس بزيادة بلغت 8 مليون متر مكعب".

وكان أعلى نقصان في الإيراد مقارنة بالأمس قد سجل في "مروي إذ بلغ اليوم 780 مليون متر مكعب مقابل 800 مليون متر مكعب ليوم أمس بنقصان بلغ 20 مليون متر مكعب".

كما زاد تصريف جبل أولياء وعطبرة وأعالي السيتت وخشم القربة، حيث "سجل جبل أولياء 70 مليون متر مكعب اليوم مقارنة بـ66 مليون متر مكعب ليوم أمس، أي بزيادة بلغت 4 مليون متر مكعب وكان أعالي عطبرة والستيت سجل 290 مليون متر مكعب اليوم مقارنة ب 256 مليون متر مكعب ليوم أمس ليكون الفارق 34 مليون متر مكعب".

ووجه البيان اليومي للجنة الفيضان السودانية تحذيرا من أن "قطاع سنار – الخرطوم سوف يشهد ارتفاعا بمعدل 3 سم وقطاع مروي – دنقلا الذي سوف يشهد ارتفاعا بمعدل 4 سم، ويشهد قطاع شندي عطبرة ارتفاعا بمعدل 5 سم ويستقر والارتفاع الأعظم في الخرطوم والتي سجلت 17.10 متر متجاوزة منسوب الفيضان ب 60 سم، أي بأكثر من نصف متر".

ودعا البيان اليومي للجنة المختصة المواطنين "في كل القطاعات أخذ كل التحوطات اللازمة".

المصدر: سونا