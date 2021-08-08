فيضانات واسعة تضر بآلاف المنازل في مناطق متفرقة من السودان

أفادت وسائل إعلام بأن فيضانات واسعة ناجمة عن أمطار غزيرة ألحقت أضرارا مادية كبيرة في أنحاء متفرقة من السودان.

وأكدت وكالة "أ ف ب" اليوم الأحد أن آلاف المنازل تضررت بالفيضانات التي أغرقت معظم الشوارع وخاصة في العاصمة الخرطوم ما تسبب في صعوبات لحركة السير، وذلك في ظل ضعف أنظمة تصريف المياه في البلاد.

وأكدت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" انهيار مئات المنازل نتيجة للفيضانات في مدينة عطبرة الواقعة على بعد 350 كلم شمالي العاصمة.

وأعلنت لجنة الفيضان التابعة لوزارة الري والموارد المائية السودانية أن منسوب نهر النيل عند الخرطوم سجل اليوم الأحد 16.92 متر، بارتفاع 6 سم مقارنة مع منسوب أمس، فيما سجل إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية 172 مليون متر مكعب انخفاضا من 230 مليون متر مكعب السبت.

وسبق أن أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ("أوتشا") الجمعة أن 12 ألف شخص في ثماني ولايات سودانية تأثروا بالأمطار الأخيرة، مع ورود تقارير عن تعرض أكثر من 800 منزل للدمار وتضرر أكثر من 4400 أخرى.

المصدر: "أ ف ب" + "أخبار السودان"