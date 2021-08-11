السلطات الجزائرية تعلن توقيف 3 أشخاص يشتبه في إضرامهم النيران بالغابات

كشف سفيان مختاري، رئيس بلدية آيت موالو التابعة لولاية تيزي وزو الجزائرية، عن توقيف 3 أشخاص يُشتبه في أنهم أضرموا النيران في الغابات.

وقال مختاري في تصريحات لموقع "النهار" إنه بدأ يتلقى مكالمات من قبل المواطنين، مفادها رؤيتهم لسيارتين، وكان راكبوها يقومون بإضرام النيران في الغابات المتاخمة للطريق الوطني رقم 12، وهو الطريق المؤدي إلى قرية "آيت نوار".

وأضاف أنه أخبر لجان القرى من أجل أخذ احتياطاتهم اللازمة وتوخي الحذر، وبعد مرور هؤلاء الأشخاص على الأماكن المقصودة، اندلعت فيها 3 حرائق في حدود الساعة الثانية زوالا، ليتم توقيف سيارة كان على متنها 3 أشخاص، تم تسليمهم لقوات الدرك.

من جهته، أكد الرائد أوشان نور الدين، المكلف بالإعلام على مستوى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، أن المشتبه فيهم أوقفوا وهم يتواجدون على مستوى مصالح الدرك الوطني، وقد أنكروا التهم الموجهة إليهم، وقالوا إنهم تنقلوا إلى المنطقة لزيارة أحد أقاربهم.

المصدر: "النهار"