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لبنان.. المصرف المركزي يعلن رفع الدعم نهائيا عن أسعار المحروقات

أخبار العالم العربي

لبنان.. المصرف المركزي يعلن رفع الدعم نهائيا عن أسعار المحروقات
AFP JOSEPH EID
أزمة المحروقات في لبنان
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أعلن مصرف لبنان المركزي عن رفع الدعم بشكل نهائي عن أسعار المحروقات التي سيتم استيرادها إلى البلاد ابتداء من يوم غد الخميس.

وقال المصرف في بيان له إنه "اعتبارا من تاريخ 12/8/2021 سيقوم مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمدا الآلية السابقة إياها، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعا لأسعار السوق".

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وكانت قناة "الجديد" أفادت بأن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قال خلال اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع الأربعاء إنه لم يعد قادرا على فتح اعتمادات لواردات الوقود أو دعم شرائه.

هذا ويعاني لبنان من شح في الوقود الضروري لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وفي المازوت المستخدم لتشغيل المولدات الخاصة، مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد.

المصدر: "رويترز" + RT

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