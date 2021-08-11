 
مباشر

السيسي يصدر قرارا بشأن الفنان الراحل سمير غانم

أخبار العالم العربي

السيسي يصدر قرارا بشأن الفنان الراحل سمير غانم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r171

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإطلاق اسم الفنان الراحل سمير غانم على الجسر الجديد الواقع على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة والمتقاطع أعلى الطريق الدائري.

إقرأ المزيد
السيسي يعلق على وفاة الفنان سمير غانم
السيسي يعلق على وفاة الفنان سمير غانم

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد نعى الفنان المصري الراحل سمير غانم، الذي وافته المنية، بعد صراع مع المرض.

وكتب السيسي عبر حسابه على تويتر: "أنعى بمزيد من الحزن والأسى الفنان سمير غانم الذي رحل عن عالمنا أمس، تاركاً خلفه ميراثاً عظيماً من الأعمال التي رسمت البسمة على وجوه المصريين والأمة العربية، فقد كان الراحل خير نموذج للفنان الذي عاش من أجل نشر البهجة وإسعاد الجميع.. رحم الله الفنان الراحل، وألهم أسرته الصبر والسلوان".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا