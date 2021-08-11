السيسي يصدر قرارا بشأن الفنان الراحل سمير غانم

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإطلاق اسم الفنان الراحل سمير غانم على الجسر الجديد الواقع على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة والمتقاطع أعلى الطريق الدائري.

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وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد نعى الفنان المصري الراحل سمير غانم، الذي وافته المنية، بعد صراع مع المرض.

وكتب السيسي عبر حسابه على تويتر: "أنعى بمزيد من الحزن والأسى الفنان سمير غانم الذي رحل عن عالمنا أمس، تاركاً خلفه ميراثاً عظيماً من الأعمال التي رسمت البسمة على وجوه المصريين والأمة العربية، فقد كان الراحل خير نموذج للفنان الذي عاش من أجل نشر البهجة وإسعاد الجميع.. رحم الله الفنان الراحل، وألهم أسرته الصبر والسلوان".

المصدر: وسائل إعلام مصرية