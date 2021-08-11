بيان جديد للداخلية السورية بخصوص المرور عبر "نصيب ـ جابر" الحدودي

سمحت وزارة الداخلية السورية لجميع السوريين المقيمين في السعودية ودول الخليج بالمرور ترانزيت عبر معبر "نصيب ـ جابر" الحدودي بين الأردن وسوريا.

وقالت الداخلية السورية إن ذلك جاء بعد التنسيق مع الجانب الأردني، ويشمل جميع الراغبين بزيارة سوريا، "مع الالتزام بالتعليمات الصحية بخصوص فيروس كورونا".

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وأشارت الوزارة إلى أن ذلك الإجراء يأتي لاحقا لبيان سابق أصدرته قبل أيام، وكان يتضمن السماح "للسوريين المقيمين في السعودية ودول الخليج والذين دخلوا إلى القطر بالمرور ترانزيت عبر معبر "نصيب – جابر" إلى دول الخليج".

المصدر: RT