 
مباشر

الكاظمي في مواجهة مباشرة مع قاتل مسؤول محلي (صور)

أخبار العالم العربي

الكاظمي في مواجهة مباشرة مع قاتل مسؤول محلي (صور)
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r13t

ظهر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، في مواجهة مباشرة مع قاتل مسؤول محلي في محافظة كربلاء جنوبي البلاد.

إقرأ المزيد
مراسل RT: مقتل مسؤول محلي جنوبي العراق خلال رفعه تجاوزات في الشارع
مراسل RT: مقتل مسؤول محلي جنوبي العراق خلال رفعه تجاوزات في الشارع

وتحدث الكاظمي مع قاتل مدير بلدية كربلاء عبير سليم الخفاجي الذي قتل أمس خلال حملة لرفع التجاوزات في المحافظة، وقال له "ستنال جزاؤك العادل".

وأفاد مراسلنا في العراق، أمس الثلاثاء، بمقتل مسؤول محلي في محافظة كربلاء جنوبي البلاد خلال رفعه تجاوزات في الشارع.

الكاظمي في مواجهة مباشرة مع قاتل مسؤول محلي (صور)
RT

وذكر أن مدير بلدية محافظة كربلاء عبير سليم قتل برصاص مواطنين خلال رفعه تجاوزات على طريق الحر بكربلاء.

الكاظمي في مواجهة مباشرة مع قاتل مسؤول محلي (صور)
RT

المصدر: "RT"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا