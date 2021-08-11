الكاظمي في مواجهة مباشرة مع قاتل مسؤول محلي (صور)

ظهر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، في مواجهة مباشرة مع قاتل مسؤول محلي في محافظة كربلاء جنوبي البلاد.

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وتحدث الكاظمي مع قاتل مدير بلدية كربلاء عبير سليم الخفاجي الذي قتل أمس خلال حملة لرفع التجاوزات في المحافظة، وقال له "ستنال جزاؤك العادل".

وأفاد مراسلنا في العراق، أمس الثلاثاء، بمقتل مسؤول محلي في محافظة كربلاء جنوبي البلاد خلال رفعه تجاوزات في الشارع.

RT

وذكر أن مدير بلدية محافظة كربلاء عبير سليم قتل برصاص مواطنين خلال رفعه تجاوزات على طريق الحر بكربلاء.

RT

المصدر: "RT"