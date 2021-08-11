قطر تعين سفيرا جديدا لدى السعودية

أمر أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني اليوم الأربعاء بتعيين سفير جديد لبلده إلى السعودية، بعد تجاوز الأزمة المستمرة في منطقة الخليج منذ عام 2017.

وأكد الديوان الأميري القطري أن الأمير تميم أصدر اليوم قرارات تقضي بتعيين سفراء جدد إلى السعودية وكذلك بلجيكا وبنما وكوبا وإيطاليا وجورجيا والاتحاد الأوروبي.

سمو الأمير المفدى يصدر قرارات بتعيين سفراء جدد في كل من مملكة بلجيكا، والمملكة العربية السعودية، والاتحاد الأوروبي، وجمهورية بنما، وجمهورية كوبا، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية جورجيا.https://t.co/fAU5eXur9B — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) August 11, 2021

وكانت السعودية قد أعادت سفيرها إلى قطر في يونيو الماضي.

المصدر: RT