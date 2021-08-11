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قطر تعين سفيرا جديدا لدى السعودية

قطر تعين سفيرا جديدا لدى السعودية

أخبار العالم العربي

قطر تعين سفيرا جديدا لدى السعودية
Reuters Al Omari
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أمر أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني اليوم الأربعاء بتعيين سفير جديد لبلده إلى السعودية، بعد تجاوز الأزمة المستمرة في منطقة الخليج منذ عام 2017.

وأكد الديوان الأميري القطري أن الأمير تميم أصدر اليوم قرارات تقضي بتعيين سفراء جدد إلى السعودية وكذلك بلجيكا وبنما وكوبا وإيطاليا وجورجيا والاتحاد الأوروبي.

وكانت السعودية قد أعادت سفيرها إلى قطر في يونيو الماضي.

المصدر: RT

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