أمير قطر يتسلم أوراق اعتماد السفير السعودي

تسلم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد لدى الدوحة، الأمير منصور بن خالد بن فرحان.

وأفادت وكالة "قنا" القطرية الرسمية بأن آل ثاني استقبل في مكتبه الديوان الأميري كلا من سفراء السعودية ونيجيريا وكوريا الجنوبية.

بدورها، ذكرت وكالة "واس" السعودية الرسمية أن أمير قطر تمنى لبن فرحان "التوفيق والنجاح في مهمته لتعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، كما حمله تحياته وتقديره لأخيه"، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.

بدوره نقل بن خالد "تحيات وتقدير" العاهل السعودي وولي عهده، مؤكدا "حرصه على تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وتطويرها في المجالات كافة".

وأصبحت السعودية الأولى من دول مقاطعة قطر التي تعيد سفيرها إلى الدوحة بعد إنهاء الأزمة الخليجية في يناير 2021 بتوقيع بيان العلا.

المصدر: "قنا" + "واس"