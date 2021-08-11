24 جريحا من جرحى الجيش السوري وصلوا إلى روسيا لتلقي العلاج

ذكرت الصفحة الرسمية لمشروع "جريح الوطن" أن 24 جريحا من جرحى العمليات الحربية من نسب عجز مختلفة من الجيش السوري والقوات الرديفة وصلوا إلى روسيا للعلاج.

وسيتم علاجهم وإجراء عمليات جراحية في مركز سانت بطرسبرغ التابع للأكاديمية الطبية العسكرية الروسية وتلقي علاجات متعددة الاختصاصات في الجوانب العظمية والعصبية والعينية والفكية والجراحة العامة.

ويأتي توجه الجرحى إلى روسيا في سياق تعاون مستمر بين الجانبين السوري والروسي في المجالين العسكري والطبي، وذلك بناء على طلب وزارة الدفاع السورية من نظيرتها الروسية لمتابعة معالجة عشرات الحالات من جرحى العمليات الحربية ممن أصيبوا إصابات بليغة وتلقوا العلاج في المشافي العسكرية السورية ليتم استكماله في المراكز الطبية العسكرية الروسية.

وكانت مجموعة من الاخصائيين من الخدمات الطبية العسكرية الروسية قد أجرت خلال الفترة الماضية معاينات تشخيصية لأكثر من 100 جريح وحددت الحالات التي يمكن متابعة معالجتها لدى مركز سانت بطرسبرغ الطبي العسكري والتي تعتبر من الحالات الصعبة والمعقدة طبيا، مع الاشارة إلى ان الحالات التي اختارها الاخصائيون الروس هي حالات تحمل مؤشرات ممكنة للعلاج وفق الموارد والاختصاصات المتاحة في روسيا، وبذات الوقت لا يمكن التنبؤ بالنتائج الطبية لتلك العلاجات نظرا لصعوبتها الشديدة، حيث سيضع الجانب الطبي الروسي كل خبرته وإمكاناته في هذا السبيل.

المصدر: RT