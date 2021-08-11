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واشنطن: مصر تلعب دورا بناء في ما يتعلق بأمن الحدود وليبيا وسد النهضة وغزة

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واشنطن: مصر تلعب دورا بناء في ما يتعلق بأمن الحدود وليبيا وسد النهضة وغزة
Reuters MATHIEU LEWIS-ROLLAND
علم الولايات المتحدة الأمريكية
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اعتبرت الولايات المتحدة أن مصر تلعب دورا بناء في ما يتعلق بأمن الحدود وملفات ليبيا وسد النهضة الإثيوبي والأوضاع في قطاع غزة.

وقالت دانا سترول نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط "نعتقد أن لدى مصر هواجس مشروعة ونعتقد أن المساعدة الأمنية لمصر هي وسيلة أساسية لتلبية هذه الاحتياجات".

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وأضافت أن "الإدارة الأمريكية تعتبر أن مصر تؤدي دورا بناء في ما يتعلق بأمن الحدود وبليبيا وبسد النهضة الإثيوبي وبالنزاع في غزة"، مشيرة إلى الطلعات الجوية للجيش الأمريكي وحركة عبور قناة السويس.

ونوّهت بموافقة مصر على تخصيص مبلغ من ميزانيتها وعدم اكتفائها بجزء من المساعدات الأمنية الأمريكية البالغة 1.3 مليار دولار سنويا لتحديث أسطولها من مروحيات "أباتشي".

المصدر: "أ ف ب"

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