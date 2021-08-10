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ارتفاع عدد قتلى حرائق الغابات في الجزائر إلى 42

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ارتفاع عدد قتلى حرائق الغابات في الجزائر إلى 42
Reuters
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قال رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن اليوم الثلاثاء، إن 42 شخصا، بينهم 25 عسكريا، لقوا حتفهم في حرائق غابات اندلعت شرقي الجزائر العاصمة.

وقال بن عبد الرحمن للتلفزيون الحكومي إن الحكومة طلبت المساعدة من المجتمع الدولي وتجري محادثات مع شركاء لاستئجار طائرات لإطفاء الحرائق. 

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن وفاة 18 جنديا جراء الحرائق المنتشرة في مناطق من شمال البلاد.

المصدر: "رويترز"

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