رئيس الوزراء المصري يتابع خطوات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في السويس

عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماعا لمراجعة الإجراءات والخطوات الخاصة بإنشاء منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وحضر الاجتماع كل من وزير العدل عمر مروان، ووزير المالية محمد معيط، ووزيرة التجارة والصناعة نيڨين جامع، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي، ومساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية بدر عبدالعاطي، ومساعد وزير الخارجية نزيه النجاري، وممثلي الجهات المعنية.

إقرأ المزيد

وشهد الاجتماع عرضا حول موقع ومساحة "المنطقة الصناعية الروسية" المقرر إنشاؤها، ونتائج المباحثات التي تمت بين مسؤولي البلدين على مدار الفترة الماضية للاتفاق على خارطة طريق لإنشاء المنطقة، وقواعد الاستيراد والتصدير منها وإليها، ومعايير وإجراءات قبول المشروعات بها، والجدول الزمني لإنشائها وتشغيلها.

المصدر: "المصري اليوم"