 
مباشر

رئيس الوزراء المصري يتابع خطوات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في السويس

أخبار العالم العربي

رئيس الوزراء المصري يتابع خطوات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في السويس
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r0x8

عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماعا لمراجعة الإجراءات والخطوات الخاصة بإنشاء منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وحضر الاجتماع كل من وزير العدل عمر مروان، ووزير المالية محمد معيط، ووزيرة التجارة والصناعة نيڨين جامع، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي، ومساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية بدر عبدالعاطي، ومساعد وزير الخارجية نزيه النجاري، وممثلي الجهات المعنية.

إقرأ المزيد
وفد روسي رفيع المستوى يصل المنطقة الاقتصادية بقناة السويس في أغسطس
وفد روسي رفيع المستوى يصل المنطقة الاقتصادية بقناة السويس في أغسطس

وشهد الاجتماع عرضا حول موقع ومساحة "المنطقة الصناعية الروسية" المقرر إنشاؤها، ونتائج المباحثات التي تمت بين مسؤولي البلدين على مدار الفترة الماضية للاتفاق على خارطة طريق لإنشاء المنطقة، وقواعد الاستيراد والتصدير منها وإليها، ومعايير وإجراءات قبول المشروعات بها، والجدول الزمني لإنشائها وتشغيلها.

 

المصدر: "المصري اليوم"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا