وفد روسي رفيع المستوى يصل المنطقة الاقتصادية بقناة السويس في أغسطس

يصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، خلال شهر أغسطس المقبل، وفد روسي رفيع المستوى بعد البدء في تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد والعين السخنة.

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وفي التفاصيل، سيقوم الوفد الروسي خلال زيارته للمنطقة الاقتصادية، بتفقد مواقع عمل مشروع المنطقة الصناعية الروسية بشكل نهائي، تمهيدا لزيارة مجموعة من الشركات الروسية ورجال أعمال والمستثمرين الروس، ممن أبدوا رغبتهم في الاستثمار داخل العين السخنة، وذلك مطلع سبتمبر القادم، حيث أنه من المقرر أن يبدأ العمل على الفور في مشروع المنطقة الصناعية الروسية بعد توقيع عقد تأسيس شركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية بنهاية العام الجاري.

وجاء ذلك بعد نجاح المباحثات والمفاوضات التي أجراها وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة المهندس يحيى زكي، مع الجانب الروسي بشأن توسيع نطاق المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية ليشمل شرق بورسعيد والعين السخنة، إذ تضمنت المباحثات، انطلاق المنطقة الصناعية الروسية وتوسيع نطاقها، حيث تم عقد لقاءات مكثفة مع النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة الروسي ونائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتنمية "فيب آر إف"، وهي الذراع التمويلي والتنفيذي للمنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

جدير بالذكر أنه تم الاتفاق على توسيع نطاق المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية بمساحة 5 ملايين متر مربع موزعة بين شرق بورسعيد والعين السخنة، لتبدأ المرحلة الأولى في المشروع على مساحة مليون متر مربع بشرق بورسعيد، بالإضافة إلى 500 ألف متر مربع بالعين السخنة، على أن يبدأ العمل في المنطقة الصناعية الروسية بالعين السخنة مع نهاية العام الجاري بعد توقيع عقد تأسيس شركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية.

المصدر: RT