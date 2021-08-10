شيخ الأزهر يوجه رسالة إلى لبنان

وجه شيخ الأزهر أحمد الطيب، كلمة للبنان، قيادة وشعبا، "دعما لهم في هذه الفترة الحرجة التي يمرون بها".

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وقال الطيب خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كتبه باللغتين، العربية والإنجليزية: "قلوبنا مع لبنان، هذا البلد الشَّقيق والعزيز، نسانده وندعمه في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها".

ووفقا للمنشور "دعا شيخ الأزهر الشريف، الله بتعجيل نهضة لبنان وازدهاره"، مناديًا الجميع إلى "التحلِّي بالمسئوليَّة وإعلاء مصلحة لبنان للعبور إلى بر الأمان".

المصدر: RT