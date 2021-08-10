الجيش الإسرائيلي يعتقل امرأة حاولت التسلل من سوريا إلى إسرائيل

اعتقل الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، امرأة حاولت التسلل من سوريا إلى داخل إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان إن قوات الجيش الإسرائيلي "رصدت امرأة مشتبها فيها تقترب من الحدود مع سوريا محاولة التسلل إلى داخل إسرائيل".

وأضاف أدرعي أن القوات التي كانت متواجدة في المكان "نقلت السيدة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وتقوم بالتحقيق معها في المكان".

وبحسب أدرعي لم يكن بحوزة المشتبه فيها أي نوع من السلاح.

ويأتي الحادث وسط توتر الأوضاع على الحدود الشمالية لإسرائيل، بعد تبادل إسرائيل وعناصر من "حزب الله" اللبناني القصف نهاية الأسبوع الماضي.

رصدت استطلاعات جيش الدفاع قبل قليل امراة مشتبه فيها تقترب من الحدود مع #سوريا محاولة التسلل الى داخل #إسرائيل حيث هرعت قوات جيش الدفاع للمكان ونقلتها الى داخل الأراضي الإسرائيلية وتقوم بالتحقيق معها في المكان. لم يكن بحوزة المشتبه فيها أي نوع من السلاح — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 10, 2021

المصدر: RT