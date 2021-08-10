اليونسيف: مقتل وإصابة أكثر من 45 طفلا في سوريا منذ يوليو

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" إن التصعيد المستمر للعنف في سوريا، وخاصة في الشمال، أدى إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن 45 طفلا منذ بداية شهر يوليو الماضي وحتى الآن.

وأوضحت المنظمة الأممية في بيان أنه "بعد مرور عشر سنوات على الصراع في سوريا، أصبح قتل الأطفال أمرا شائعا"، مشيرة إلى أن "الكثير من الأسر تركت في الحزن على خسارة أطفالها التي لا تعوض، وبالتالي لا شيء يبرر قتل الأطفال".

وحثت المنظمة أطراف النزاع في سوريا على حماية الأطفال في جميع الأوقات.

المصدر: "اليونسيف"