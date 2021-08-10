اليمن.. حكومة صنعاء تتخذ قرارا باعتماد التاريخ الهجري في التعاملات الرسمية

أعلنت حكومة صنعاء باليمن (التابعة للحوثيين)، اليوم الثلاثاء، أنها اتخذت قرارا باعتماد لتاريخ الهجري في التعاملات الرسمية.

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وأكد رئيس هذه الحكومة، عبد العزيز بن حبتور، أن "اليمن سيظل حالة من الوصل والاتصال بجذوره التاريخية الأصيلة".

وأضاف: "نحن نتماهى مع فعل اليمنيين من الأوس والخزرج، ونحن نخوض هذه الملحمة في سبيل حريتنا واستقلال بلادنا"، لافتا إلى أنه "لا يمكن لليمني الأصيل أن يكون ضمن القطيع الذي يساق من الصهيونية، ولا يمكن أن نكون تابعين للهيمنة الأمريكية".

وأكمل بن حبتور: "سنلتزم من اليوم وصاعدا في تعاملاتنا الرسمية ومراسلاتنا بالتاريخ الهجري، وسنثبت الاحتفاء بالهجرة النبوية ضمن الاحتفالات الرسمية".

المصدر: "المسيرة"