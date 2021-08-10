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من هو وزير الإعلام السوري الجديد؟

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من هو وزير الإعلام السوري الجديد؟
RT
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كان تعيين وزير جديد للإعلام من أبرز ما جاء في تشكيل الحكومة السورية الجديدة التي أعلنت اليوم بمرسوم من الرئيس بشار الأسد، فمن هو الوزير الجديد بطرس الحلاق الذي حل مكان عماد سارة؟

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الأسد يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة السورية الجديدة
الأسد يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة السورية الجديدة

في مارس الماضي أصدر الرئيس الأسد مرسوما بتعيين الحلاق نائبا لرئيس جامعة دمشق للشؤون العلمية، لمدة سنتين، وذلك إلى جانب رئاسته لقسم العلاقات العامة و الإعلام في كلية الإعلام بجامعة دمشق الذي يشغله منذ عام 2017.

من هو وزير الإعلام السوري الجديد؟

وكان الحلاق قبل ذلك يشغل موقع عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق بين عامي (2013 ـ 2017).

الحلاق حائز شهادة الدكتوراه في إدارة المؤسسات الإعلامية من كلية الإعلام بجامعة القاهرة عام 1999، حسب ما يرد في موقع جامعة دمشق.

وكان قد حاز درجة الماجستير في العلاقات العامة والإعلان، في الجامعة ذاتها، وهي المادة التي يدرسها في كلية الإعلام بجامعة دمشق منذ عام 2007.

وقبل إحداث كلية الإعلام، كان الحلاق (بين عامي 2000 و2004)عضوا في الهيئة التدريسية في قسم الصحافة الذي كان يتبع كلية الآداب بجامعة دمشق.

من هو وزير الإعلام السوري الجديد؟

المصدر: RT

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